Trecentisimu anniversariu di a nascita di u “Babbu di a Patria” 1725 – 2025 Portivechju Porto-Vecchio
Trecentisimu anniversariu di a nascita di u “Babbu di a Patria” 1725 – 2025 Portivechju Porto-Vecchio lundi 8 décembre 2025.
Trecentisimu anniversariu di a nascita di u “Babbu di a Patria” 1725 – 2025 Lundi 8 décembre, 10h30 Portivechju Corse-du-Sud
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-08T10:30:00 – 2025-12-08T11:00:00
Fin : 2025-12-08T10:30:00 – 2025-12-08T11:00:00
8 di dicembri di u 2025 : In cità
Festa di a Nazioni : i Lumi in Festa ( Animazioni/ Messa/ Apartura di u Marcatu di Natali)
Portivechju Porto Vecchio Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse
Festa di a Nazioni : i Lumi in Festa