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Treda en fête Trédaniel

Treda en fête Trédaniel samedi 13 juin 2026.

Ville : 22510 Trédaniel

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Trédaniel

Treda en fête

Trédaniel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez avec nous profiter de cette journée pleine d’animations !
Du matin jusqu’au soir !

Au programme: randonnée, concours de boules et palets, danse, concerts le soir !   .

Trédaniel 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 80 70 52 

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English :

L’événement Treda en fête Trédaniel a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor