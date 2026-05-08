Treda en fête Trédaniel
Treda en fête Trédaniel samedi 13 juin 2026.
Trédaniel
Treda en fête
Trédaniel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez avec nous profiter de cette journée pleine d’animations !
Du matin jusqu’au soir !
Au programme: randonnée, concours de boules et palets, danse, concerts le soir ! .
Trédaniel 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 80 70 52
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English :
L’événement Treda en fête Trédaniel a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor