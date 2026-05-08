Trédaniel

Treda en fête

Trédaniel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez avec nous profiter de cette journée pleine d’animations !

Du matin jusqu’au soir !

Au programme: randonnée, concours de boules et palets, danse, concerts le soir ! .

Trédaniel 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 80 70 52

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English :

L’événement Treda en fête Trédaniel a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor