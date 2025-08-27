Tree Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Tree Rue Saint-Pierre le Vif Sens vendredi 20 mars 2026.

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

2026-03-20 21:00:00

2026-03-20

Animés d’une passion commune pour le jazz, Sébastien Chatenay (batterie), Julien Ducoin (contrebasse) et Henri Peyrous (saxophones et clarinettes) créent TREE en 2022.

Ces trois musiciens explorent ensemble un répertoire qu’ils souhaitent toujours en mouvement, puisant dans la richesse du jazz des années 30 à aujourd’hui. De Duke Ellington à Steve Lacy, de Thelonious Monk à Lee Konitz, de John Coltrane à Joe Lovano, leurs concerts sont autant d’espaces élastiques, lors desquels ils donnent à entendre une variété d’ambiances, d’instruments, de couleurs, pour un résultat aussi dynamique que singulier. Depuis 2024, quelques compositions personnelles dévoilent une autre facette de ce trio. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

