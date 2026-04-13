Trèfle du Fayet, vidalon, Davézieux

Trèfle du Fayet Samedi 2 mai, 13h00 vidalon Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T13:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T13:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Dans le cadre de l’opération Mai à vélo, le club Cyclotouristes Annonéens organise une randonnée cyclotouriste non chronométrée et non compétitive. Cette randonnée gratuite est constituée de 1 à 5 boucles autour du Trèfle du Fayet. Départ depuis le site de Vidalon à Davézieux le samecdi 2 mai entre 13h et 14h. Cette randonnée est ouverte aux VAE et vélo musculaires. Elle permet à tous les types de cyclistes de participer.

vidalon Rue de Vidalon Davézieux Davézieux 07430 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Randonnée cyclotouriste non compétitive, sans classement ni chronométrage constituée de 1 à 5 boucles à réaliser en partie ou totalement.