Trégor en Fleurs – Lieu-dit Keranguiner Plestin-les-Grèves, 24 mai 2025 10:00, Plestin-les-Grèves.

Côtes-d’Armor

Trégor en Fleurs Lieu-dit Keranguiner Barnhaven Primroses Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Neuf pépinières et un jardin du Trégor breton vous ouvrent leurs portes le dernier weekend de mai. Des producteurs passionnés vous attendent chez eux pour vous présenter leurs collections de vivaces et arbustes peu courants et vous conseiller dans vos plantations .

Lieu-dit Keranguiner Barnhaven Primroses

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 06 62 36 87

