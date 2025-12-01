Trégunc en Lumière

Place de l’église Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

17h15-18h Concert de la Chorale Océanis.

18h15-19h15 déambulation lumineuse avec les elfes “les Luc’hs“. Ces êtres magiques viendront à votre rencontre. Vêtus de satin et couverts de lumière, ces elfes lumineux déploient leurs ailes et viendront égayer les rues. Elégant, magique et poétique, ce beau voyage émerveillera petits et grands. La déambulation sera accompagnée d’une joueuse de hank drum.

A 18h15 Petits et grands, parés de lampions, lanternes, guirlandes, photophores ou autres, vous êtes tous invités à rejoindre les Elfes et le Père Noël sur le parvis de l’Alsh. La déambulation rejoindre la rue des quatre vents puis la rue de Pont-Aven pour une arrivée sur la place de l’église.

Pendant ce temps, Florian Rion animera en musique la soirée artiste musicien et chanteur réchauffera le public.

19h15 moment convivial autour de boissons chaudes (offertes venez avec vos gobelets) offertes par la Municipalité. L’association Les Petits Moussaillons assurera un stand crêpes (salées & sucrées).

Du 13.12 au 01.01 Un manège pour enfants s’installe dans le centre de Trégunc.

Tickets offerts par les commerçants participant au Calendrier de l’Avent dans la limite des stocks disponibles, également tickets en vente auprès du manège. .

Place de l’église Trégunc 29910 Finistère Bretagne

L’événement Trégunc en Lumière Trégunc a été mis à jour le 2025-11-28 par OTC CCA