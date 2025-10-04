Trégunc Rose Trégunc

Bourg de Trégunc Trégunc Finistère

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Trégunc se déclinera en rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

En famille, entre amis, en solo… Venez marcher ou courir, en parcourant 5km(marche) ou 10km(course) pour la bonne cause dans la bonne humeur.

Inscription jusqu’au 1er Octobre sur Klikego avec 1ee shirt (dans la limite de 600 inscriptions -taille demandée sous réserve des stocks disponibles). Tarif 10 € + 1€ Klikego= 11€ à régler à l’inscription.

Inscription sur place le jour J (tarif=participation libre) sans tee-shirt.

Inscription sur Klikego.com

https://www.klikego.com/inscription/tregunc-rose-2025/running-course-a-pied/1754544771849-1 .

