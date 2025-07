Treignac Projet Exposition A MILKY WAY OUT Inès Kivimäki Treignac

Treignac Projet Exposition A MILKY WAY OUT Inès Kivimäki

rue Ignace Dumergue Treignac Corrèze

Début : 2025-07-19

fin : 2025-09-28

2025-07-19

Treignac Projet présente Inès Kivimäki (née en 1990, France) est une artiste Finno-Algérienne actuellement basée à Los Angeles, aux États-Unis. La pratique de Kivimäki élargit la recherche sur les technologies émergentes et historiques à travers des projets multimédias qui tournent souvent autour de réflexions sur la dépendance technologique et ses implications sur l’image de soi.

Les récentes expositions personnelles et collectives de l’artiste incluent Tonus (Paris), Fulcrum (LA), Phase Gallery (LA), Roberts & Tilton (LA), Human Resources (LA), Gallery 2A (LA), Hutto-Patterson Exhibition Hall (LA), Art Center DTLA et Arkadia (Helsinki). Elle est titulaire d’un MFA en arts visuels de l’UC Riverside et codirige actuellement le project space Timeshare à Lincoln Heights, Los Angeles.

Vernissage samedi 29 Juillet à 18h .

rue Ignace Dumergue Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 50 15 49 info@treignacprojet.org

