TREILLERES EN SAUT Treillières

TREILLERES EN SAUT Treillières samedi 28 février 2026.

TREILLERES EN SAUT

Treillières Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01

Date(s) :
2026-02-28

Venez profiter de structures gonflables
Pour les enfants jusqu’à 12 ans. Salles Olympie et Athéna
Organisée par l »association Treillières Amicale Laïque   .

Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the inflatables

L’événement TREILLERES EN SAUT Treillières a été mis à jour le 2026-01-24 par Pays Erdre Canal Forêt