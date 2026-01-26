TREILLERES EN SAUT

Treillières Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Venez profiter de structures gonflables

Pour les enfants jusqu’à 12 ans. Salles Olympie et Athéna

Organisée par l »association Treillières Amicale Laïque .

Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Come and enjoy the inflatables

