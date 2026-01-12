Trek d’aventure Mad Jacques Brue-Auriac

Trek d’aventure Mad Jacques

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

2026-05-08

Pour sa deuxième édition sudiste, la Mad Jacques revient en Provence Verte avec deux jours de trek en itinérance, deux bivouacs , une méga fête pour célébrer les mollets qui tirent et un marché de producteurs avant le grand départ des jacquots!.

Centre du village Brue-Auriac 83119 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

For its second southern edition, the Mad Jacques returns to Provence Verte with: two days of itinerant trekking, two bivouacs, a mega party to celebrate pulling calves and a farmers’ market before the big departure of the jacquots!

