Tréma Scènes au Jardin Dollon

Tréma Scènes au Jardin

Musée de la Musique Mécanique Dollon Sarthe

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Une émission littéraire loufoque et décalée ,et surtout, un spectacle totalement improvisé !

Tréma, c’est Bernard Pivot qui a fumé la moquette, Amélie Nothomb qui fait des bulles ou Marc Lévy qui rêve d’Académie Française !

Un spectacle d’impro qui mêle interviews absurdes et références littéraires décalées ! Un Show comme à la télé, avec un journaliste imbu de sa personne, une dose de flatterie, des invités surprise, un brin de méchanceté et des impros de haute volée.

Un journaliste invite sur son plateau deux écrivains venus présenter leur dernier roman. Avant d’entrer dans la salle, le public est accueilli par ces deux auteurs. Ces derniers demandent aux spectateurs de remplir chacun une jaquette de livre. Celles-ci serviront de base aux improvisations.

C’est à l’enregistrement public de cette émission littéraire que le public va assister.

Entrée: 15€. Réservation en ligne uniquement .

Musée de la Musique Mécanique Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire https://www.scenesaujardin.com/

English :

A zany, offbeat literary program, and above all, a totally improvised show!

