Tréma : une émission littéraire improvisée loufoque et décalée Médiathèque Simone Veil Sarcelles

Tréma : une émission littéraire improvisée loufoque et décalée Samedi 4 octobre, 20h00 Médiathèque Simone Veil Val-d’Oise

Début : 2025-10-04T20:00:00 – 2025-10-04T21:15:00

Fin : 2025-10-04T20:00:00 – 2025-10-04T21:15:00

Un faux plateau télé, deux écrivains… et vos idées en couverture ! Avant le spectacle, les spectateurs inventent des jaquettes de romans. Sur scène, les comédiens s’en emparent pour improviser des interviews délirantes, inattendues et 100 % inédites !

Médiathèque Simone Veil 1 rue de Giraudon, Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/ Nichée au cœur d’un parc arboré de huit hectares, sur le domaine du Cèdre Bleu, le centre culturel Simone Veil comprend une médiathèque intercommunale, une salle de spectacle modulable de 150 places, une école d’art, le conservatoire, des espaces associatifs et une école de cinéma portée par l’association Cinécubateur. En transports, la médiathèque est desservie, en train, par la ligne H, station Sarcelles Saint Brice, à 7 minutes à pied ; ou en bus, ligne 133, station Maison de retraite.

