Tremble carcasse Courbiac

La ferme des champs du geai vous présente tremble carcasse , visite de la ferme à 10h et à 15h, coloriage de masques mexicains, initiation à la forge. Repas du midi sur réservation.
– soupe au choix
– mise en bouche
– carcasse frites ou burger frites
– crêpe
– vin ou jus de fruit
– café pou infusion
Dj et petite restauration en soirée à 18h. .
1650 Chemin de Raviole Courbiac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 88 18 82
English : Tremble carcasse
La ferme des champs du geai presents tremble carcasse , farm tour at 10 am and 3 pm, Mexican mask coloring, introduction to blacksmithing. Lunch on reservation.
German : Tremble carcasse
Der Bauernhof Champs du geai präsentiert Ihnen tremble carcasse , Besichtigung des Bauernhofs um 10 Uhr und um 15 Uhr, Ausmalen von mexikanischen Masken, Einführung in die Schmiedekunst. Mittagessen auf Vorbestellung.
Italiano :
La ferme des champs du geai presenta tremble carcasse , un tour della fattoria alle 10.00 e alle 15.00, la colorazione di maschere messicane e un’introduzione al lavoro del fabbro. Pranzo su prenotazione.
Espanol : Tremble carcasse
La ferme des champs du geai presenta tremble carcasse , una visita a la granja a las 10 h y a las 15 h, coloreado de máscaras mexicanas e iniciación a la herrería. Almuerzo previa reserva.
