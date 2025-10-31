Tremble carcasse Courbiac

1650 Chemin de Raviole Courbiac Lot-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

La ferme des champs du geai vous présente tremble carcasse , visite de la ferme à 10h et à 15h, coloriage de masques mexicains, initiation à la forge. Repas du midi sur réservation.

– soupe au choix

– mise en bouche

– carcasse frites ou burger frites

– crêpe

– vin ou jus de fruit

– café pou infusion

Dj et petite restauration en soirée à 18h. .

1650 Chemin de Raviole Courbiac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 88 18 82

English : Tremble carcasse

La ferme des champs du geai presents tremble carcasse , farm tour at 10 am and 3 pm, Mexican mask coloring, introduction to blacksmithing. Lunch on reservation.

German : Tremble carcasse

Der Bauernhof Champs du geai präsentiert Ihnen tremble carcasse , Besichtigung des Bauernhofs um 10 Uhr und um 15 Uhr, Ausmalen von mexikanischen Masken, Einführung in die Schmiedekunst. Mittagessen auf Vorbestellung.

Italiano :

La ferme des champs du geai presenta tremble carcasse , un tour della fattoria alle 10.00 e alle 15.00, la colorazione di maschere messicane e un’introduzione al lavoro del fabbro. Pranzo su prenotazione.

Espanol : Tremble carcasse

La ferme des champs du geai presenta tremble carcasse , una visita a la granja a las 10 h y a las 15 h, coloreado de máscaras mexicanas e iniciación a la herrería. Almuerzo previa reserva.

