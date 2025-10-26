Tréméoc Rose Marche rose Salle multisports Tréméoc

Tréméoc Rose Marche rose Salle multisports Tréméoc dimanche 26 octobre 2025.

Tréméoc Rose Marche rose

Salle multisports Rue de l’Ecole Tréméoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Marche solidaire pour lutter ensemble contre le cancer du sein.

– 9h inscriptions puis départ échelonné de la marche.

– 9h30 départ course 7,5km

Ravitaillement après l’effort !

Avec la participation de Loisirs pour tous, en co-organisation avec Running nature Tréméoc. .

Salle multisports Rue de l’Ecole Tréméoc 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 87 08 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tréméoc Rose Marche rose Tréméoc a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Destination Pays Bigouden