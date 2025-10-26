Tréméoc Rose Marche rose Salle multisports Tréméoc
Salle multisports Rue de l’Ecole Tréméoc Finistère
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Marche solidaire pour lutter ensemble contre le cancer du sein.
– 9h inscriptions puis départ échelonné de la marche.
– 9h30 départ course 7,5km
Ravitaillement après l’effort !
Avec la participation de Loisirs pour tous, en co-organisation avec Running nature Tréméoc. .
Salle multisports Rue de l’Ecole Tréméoc 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 87 08 06
