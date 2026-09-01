Tréméven Moto Sport Day 2026 Terrain motocross Tréméven

Informations pratiques

Tréméven

Tréméven Moto Sport Day 2026

Terrain motocross Lieu-dit Prétanou Bihan Tréméven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Evènement organisé par le Tréméven Moto Sport.

Démonstration sur prairie, par séries de 20 minutes, sans chronométrage ni classement, se déroulant sur le site de Rospiriou à Tréméven.

Cette démonstration permet sur une journée, de partager votre passion avec les membres du club. Un moment convivial et familial à l’occasion des 40 ans du moto club de Tréméven.

Les enfants de 6 à 12 ans pourront aussi faire leurs premiers tours de roues avec les animateurs de l’école du moto club.

Au programme : roulage moto cross, repas du midi (Jambon à l’os, 1 boisson, 1 dessert) et des surprises pour les 40 ans. .

Terrain motocross Lieu-dit Prétanou Bihan Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 70 75 01 15

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English :

L’événement Tréméven Moto Sport Day 2026 Tréméven a été mis à jour le 2026-09-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS