Trémolo sur la Chaloupe Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Trémolo sur la Chaloupe Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle mercredi 27 août 2025.

Trémolo sur la Chaloupe

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – – EUR

Libre participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Cie Les Nouveaux Nez

Rébecca Chaillot piano

Madame Françoise Clown

.

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

English :

Cie Les Nouveaux Nez

Rébecca Chaillot piano

Madame Françoise Clown

German :

Cie Les Nouveaux Nez

Rébecca Chaillot Klavier

Madame Françoise Clown

Italiano :

Cie Les Nouveaux Nez

Rébecca Chaillot pianoforte

Madame Françoise Clown

Espanol :

Cie Les Nouveaux Nez

Rébecca Chaillot piano

Madame Françoise Clown

L’événement Trémolo sur la Chaloupe Colonzelle a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes