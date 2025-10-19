Tremolo sur la chaloupe Rue Henrionnet Vouziers

Tremolo sur la chaloupe

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers Ardennes

Tarif : 13 – 13 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Quand une clown et une pianiste se rencontrent.Dans une exposition, Madame Françoise découvre un tableau du peintre Viktor Hartmann, grand ami du compositeur Modest Moussorgsky.Intriguée par la musique qui en émane, elle tente discretissimo de rencontrer la mystérieuse pianiste cachée derrière le tableau.Provocations, affrontements, surprises, peu à peu les deux artistes s’apprivoisent et se rapprochent.Piano et cocktail-bar dans l’espace André Huck avant et après le spectacle…Durée 1hDès 8 ans

.

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77

English :

When a clown and a pianist meetIn an exhibition, Madame Françoise discovers a painting by the painter Viktor Hartmann, a great friend of the composer Modest Moussorgsky.Intrigued by the music emanating from it, she tries discretissimo to meet the mysterious pianist hidden behind the painting.Provocations, confrontations, surprises, little by little the two artists become tamed and closer.Piano and cocktail-bar in the André Huck space before and after the show…Running time: 1hFrom 8 years old

German :

In einer Ausstellung entdeckt Madame Françoise ein Gemälde des Malers Viktor Hartmann, der ein guter Freund des Komponisten Modest Mussorgsky war.Fasziniert von der Musik, die von diesem Gemälde ausgeht, versucht sie discretissimo , die geheimnisvolle Pianistin hinter dem Bild zu treffen.Provokationen, Konfrontationen, Überraschungen nach und nach zähmen sich die beiden Künstler und kommen sich näher.Piano und Cocktailbar im Raum André Huck vor und nach der Vorstellung…Dauer: 1 StundeAb 8 Jahren

Italiano :

Quando un clown e un pianista si incontranoIn una mostra, Madame Françoise scopre un quadro del pittore Viktor Hartmann, grande amico del compositore Modest Moussorgsky.Incuriosita dalla musica che ne emana, cerca discretissimo di incontrare il misterioso pianista nascosto dietro il quadro.Provocazioni, scontri, sorprese, a poco a poco i due artisti si addomesticano e si avvicinano.Pianoforte e cocktail bar nello spazio André Huck prima e dopo lo spettacolo…Durata: 1 oraDa 8 anni

Espanol :

Cuando un payaso y un pianista se encuentranEn una exposición, Madame Françoise descubre un cuadro del pintor Viktor Hartmann, gran amigo del compositor Modest Moussorgsky.Intrigada por la música que emana de él, intenta discretissimo conocer al misterioso pianista escondido detrás del cuadro.Provocaciones, enfrentamientos, sorpresas, poco a poco los dos artistas se domestican y se acercan.Piano y coctelería en el espacio André Huck antes y después del espectáculo…Duración: 1 horaA partir de 8 años

L’événement Tremolo sur la chaloupe Vouziers a été mis à jour le 2025-10-18 par Ardennes Tourisme