Tremplin À Tout Bout d’Champ 2026

Route de Viré Brûlon Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-02-01 02:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Venez profiter d’une soirée concert pour découvrir et encourager les 3 jeunes talents sélectionnés. Le gagnant de ce tremplin remportera sa place pour jouer sur la scène du festival qui aura lieu les 17 & 18 juillet prochain.

Rendez-vous le samedi 30 janvier à l’espace Vègre-et-Champagne de Brûlon pour le tremplin de la 8e édition du festival À Tout Bout d’Champ !

Venez profiter d’une soirée concert pour découvrir et encourager les 3 jeunes talents sélectionnés. Le gagnant de ce tremplin remportera sa place pour jouer sur la scène du festival qui aura lieu les 17 & 18 juillet prochain.

Programmation

ETOILE

KUNTHEA

ORION & EDIOS

Ouverture Dragon’s band (banda, Chantenay-Villedieu).

Clôture DJ Yvic and Sax (DJ, Le Mans).

Tarifs 5 € en prévente, 6 € sur place, gratuit pour les moins de 12 ans (uniquement sur place).

Billetterie en ligne https /www.festivalatoutboutdchamp.com

Points de vente locaux

Viveco Chantenay-Villedieu

La Grange Chantenay-Villedieu

Cocci Market Brûlon .

Route de Viré Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire contact@atoutboutdchamp.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy an evening concert to discover and encourage the 3 young talents selected. The winner of this competition will be invited to play on the festival stage on July 17 & 18.

L’événement Tremplin À Tout Bout d’Champ 2026 Brûlon a été mis à jour le 2026-01-15 par CDT72