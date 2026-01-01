Tremplin À Tout Bout d’Champ 2026 Brûlon
Tremplin À Tout Bout d’Champ 2026 Brûlon samedi 31 janvier 2026.
Tremplin À Tout Bout d’Champ 2026
Route de Viré Brûlon Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-02-01 02:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Venez profiter d’une soirée concert pour découvrir et encourager les 3 jeunes talents sélectionnés. Le gagnant de ce tremplin remportera sa place pour jouer sur la scène du festival qui aura lieu les 17 & 18 juillet prochain.
Rendez-vous le samedi 30 janvier à l’espace Vègre-et-Champagne de Brûlon pour le tremplin de la 8e édition du festival À Tout Bout d’Champ !
Venez profiter d’une soirée concert pour découvrir et encourager les 3 jeunes talents sélectionnés. Le gagnant de ce tremplin remportera sa place pour jouer sur la scène du festival qui aura lieu les 17 & 18 juillet prochain.
Programmation
ETOILE
KUNTHEA
ORION & EDIOS
Ouverture Dragon’s band (banda, Chantenay-Villedieu).
Clôture DJ Yvic and Sax (DJ, Le Mans).
Tarifs 5 € en prévente, 6 € sur place, gratuit pour les moins de 12 ans (uniquement sur place).
Billetterie en ligne https /www.festivalatoutboutdchamp.com
Points de vente locaux
Viveco Chantenay-Villedieu
La Grange Chantenay-Villedieu
Cocci Market Brûlon .
Route de Viré Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire contact@atoutboutdchamp.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy an evening concert to discover and encourage the 3 young talents selected. The winner of this competition will be invited to play on the festival stage on July 17 & 18.
L’événement Tremplin À Tout Bout d’Champ 2026 Brûlon a été mis à jour le 2026-01-15 par CDT72