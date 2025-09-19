Tremplin Antilope Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Tremplin Antilope Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine vendredi 19 septembre 2025.

Communale se transforme en terrain de jeu sauvage avec ANTILOPE, un collectif qui place la fête, la sororité et les musiques électroniques au cœur de ses battements. Au menu : un tremplin électro pas comme les autres, où 4 DJ émergent·es FLINTA* enflamment le dancefloor, entre bass organique, techno, trance et inspirations trad.

4 DJ émergent·es vont vous faire découvrir leur univers et vont faire vibrer le dancefloor. Au programme une soirée aux sonorités organiques et groovy, entre bass music, techno, trance et musiques trad !

Un jury d’exception désignera le·a grand·e gagnant·e, qui repartira avec une aide à la professionnalisation signée Move Ur Gambettes – Legs Records.

Ici, pas de place pour les discriminations ni les comportements toxiques : ANTILOPE revendique des espaces festifs plus safe, plus libres, plus joyeux, où chaque corps et chaque identité a sa place. L’équipe veille à ce que la fête reste un moment d’énergie positive, de partage et de liberté.

Et la cerise sur le dancefloor ? C’est 100% gratuit, ouvert à tou·te·s et garanti ambiance XXL. Viens danser, découvrir, soutenir et célébrer les artistes FLINTA* qui font bouger les lignes des musiques électroniques.

*Femmes, lesbiennes, intersexes, non-binaires, transgenres, agenres.

LE CONCEPT

À la suite d’un appel à candidatures, 4 DJ FLINTA de la scène électronique seront sélectionné·es pour mixer au Club, devant un public et un jury d’exception qui désignera le·la grand·e gagnant·e du tremplin.

À LA CLÉ POUR LE·LA GAGNANT·E DU TREMPLIN ?

Une aide à la professionnalisation assurée par Move Ur Gambettes – Legs Records :

Perfectionnement au mix

Construction d’un réseau pro

Communication et visibilité

Aisance scénique…

QU’EST-CE QUE LE COLLECTIF ANTILOPE ?

C’est un collectif engagé pour la visibilité des personnes FLINTA dans les musiques électroniques. Antilope soutient les DJ émergent·es et milite pour une scène plus inclusive, festive et représentative de tou·tes.

Un tremplin électro qui donne des cornes à la fête : ANTILOPE débarque à Communale

Le vendredi 19 septembre 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit sous condition

Gratuit sur inscription

Public adultes.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/tremplin-antilope/