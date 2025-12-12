Tremplin Bière sur Zik à Anglure Anglure

Tremplin Bière sur Zik à Anglure

Salle Intercommunale Anglure Marne

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07 02:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Notez bien la date la finale du Tremplin Bière sur Zik aura lieu le 7 mars à la salle intercommunale d’Anglure. Une soirée pleine d’énergie vous attend pour départager les trois groupes finalistes ToTem Lunar Fuzz La Matrice

En invité spécial, le groupe Kenavo Officiel viendra clôturer la soirée avec une touche festive de rock celtique, à quelques jours de la Saint-Patrick !

L’ambiance s’annonce au rendez-vous avec

– Bière artisanale,

– Restauration rapide,

– Un son de qualité, assuré par l’ingénieur son du festival BLS Sonorisation.

Les groupes seront évalués sur

• Leur cohésion

• Leur technique

• Une reprise obligatoire

• Un solo imposé (instrument au choix)

• Leur interaction avec le public

• Et même… un sonomètre, pour récompenser l’enthousiasme des supporters !

Fans, amis, familles venez faire du bruit pour soutenir vos groupes préférés !

Le groupe gagnant remportera également une surprise, bientôt dévoilée… .

Salle Intercommunale Anglure 51260 Marne Grand Est

English : Tremplin Bière sur Zik à Anglure

Save the date: the final of the Tremplin Bière sur Zik will take place on March 7 at the Salle Intercommunale in Anglure. A high-energy evening awaits you as you decide between the three finalists!

