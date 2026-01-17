Tremplin chorégraphique et stage Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère

Tremplin chorégraphique et stage

Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Dans le cadre du Festival Danse au fil d’avril, la Cie Chor’art organise son tremplin chorégraphique une soirée spectacle permettant de découvrir une dizaine de créations dansées, amateurs et professionnelles, tous styles confondus. Venez nombreux !

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Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 22 33 96 clot.anne-lise@orange.fr

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English :

As part of the Danse au fil d?avril Festival, the Cie Chor’art is organizing its choreographic springboard: an evening show featuring a dozen amateur and professional dance creations of all styles. Come one, come all!

L’événement Tremplin chorégraphique et stage Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme