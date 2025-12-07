Tremplin de l’humour Festival Humour Nomade Comedy Palace Valence

Tremplin de l’humour Festival Humour Nomade

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Six artistes chaque artiste joue un morceau de son spectacle et à la fin il y aura… un prix, celui du public !

.

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr

English :

Six artists: each performs a piece from his or her show, and at the end there’s… a prize the audience’s!

German :

Sechs Künstler: Jeder Künstler spielt ein Stück aus seiner Show und am Ende gibt es… einen Preis, den des Publikums!

Italiano :

Sei artisti: ognuno esegue un brano del proprio spettacolo e alla fine c’è… un premio, quello del pubblico!

Espanol :

Seis artistas: cada uno interpreta una pieza de su espectáculo, y al final hay… un premio: ¡el del público!

L’événement Tremplin de l’humour Festival Humour Nomade Valence a été mis à jour le 2025-09-30 par Valence Romans Tourisme