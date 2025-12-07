Tremplin de l’humour Festival Humour Nomade Comedy Palace Valence
Tremplin de l’humour Festival Humour Nomade Comedy Palace Valence dimanche 7 décembre 2025.
Tremplin de l’humour Festival Humour Nomade
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Six artistes chaque artiste joue un morceau de son spectacle et à la fin il y aura… un prix, celui du public !
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
English :
Six artists: each performs a piece from his or her show, and at the end there’s… a prize the audience’s!
German :
Sechs Künstler: Jeder Künstler spielt ein Stück aus seiner Show und am Ende gibt es… einen Preis, den des Publikums!
Italiano :
Sei artisti: ognuno esegue un brano del proprio spettacolo e alla fine c’è… un premio, quello del pubblico!
Espanol :
Seis artistas: cada uno interpreta una pieza de su espectáculo, y al final hay… un premio: ¡el del público!
