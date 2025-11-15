Tremplin Décibulles Saint-Martin
Tremplin Décibulles Saint-Martin vendredi 13 février 2026.
Tremplin Décibulles
28 rue de la Libération Saint-Martin Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2026-02-13
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-13
Depuis 20 ans, le tremplin Décibulles permet à trois groupes locaux émergents de pouvoir jouer sur la grande scène du festival Décibulles !
A la suite des écoutes réalisées avec les membres de l’association, 8 groupes régionaux de moins de 3 ans d’existence ont été retenus pour participer au Tremplin Décibulles 2025. A l’issue de ces deux soirées, 3 groupes seront sélectionnés pour jouer lors du Festival Décibulles 2025. 0 .
28 rue de la Libération Saint-Martin 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 13 55 info@decibulles.com
