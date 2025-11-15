Tremplin Décibulles

Saint-Martin Bas-Rhin

Vendredi 2026-02-13

2026-02-14

2026-02-13

Depuis 20 ans, le tremplin Décibulles permet à trois groupes locaux émergents de pouvoir jouer sur la grande scène du festival Décibulles !

A la suite des écoutes réalisées avec les membres de l'association, 8 groupes régionaux de moins de 3 ans d'existence ont été retenus pour participer au Tremplin Décibulles 2025. A l'issue de ces deux soirées, 3 groupes seront sélectionnés pour jouer lors du Festival Décibulles 2025.

+33 3 88 57 13 55 info@decibulles.com

