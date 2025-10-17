TREMPLIN DES 2 RIVES / DEMI-FINALE ZONE 1 Centre d’animation Argonne Bordeaux

Entrée libre

2025-10-17T20:30:00

Fin : 2025-10-17T20:30:00 – 2025-10-17T23:59:00

La 13ème édition du Tremplin Musique des 2 Rives poursuit sa démarche de soutien aux artistes émergents et de renforcement de la richesse du territoire métropolitain en matière de musiques actuelles.

Du 17 octobre au 15 novembre 2025, se tiendront quatre soirées de concerts de sélection à Bordeaux et sur la métropole. La grande finale aura lieu à la Rock School Barbey samedi 15 novembre 2025 à 20h avec 8 groupes sur scène.

Centre d'animation Argonne 1 Bis Rue Lherisson, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

Avec : ADAMÉE, AIMIE, BECA, HK, LUCA RYO tremplin concert