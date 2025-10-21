TREMPLIN DES 2 RIVES / DEMI-FINALE ZONE 2 : Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

TREMPLIN DES 2 RIVES / DEMI-FINALE ZONE 2 : Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux mardi 21 octobre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-10-21T20:30:00 – 2025-10-21T23:59:00

Fin : 2025-10-21T20:30:00 – 2025-10-21T23:59:00

La 13ème édition du Tremplin Musique des 2 Rives poursuit sa démarche de soutien aux artistes émergents et de renforcement de la richesse du territoire métropolitain en matière de musiques actuelles.

Du 17 octobre au 15 novembre 2025, se tiendront quatre soirées de concerts de sélection à Bordeaux et sur la métropole. La grande finale aura lieu à la Rock School Barbey samedi 15 novembre 2025 à 20h avec 8 groupes sur scène.

Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 Cr de Luze, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Avec : EMMAFLEURS, FOR OUR LEGACY, HARDWIRED, LISA STERVINOU, NOCTAMBUS barbey rock school barbey