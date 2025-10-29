TREMPLIN DES 2 RIVES / DEMI-FINALE ZONE 3 Théâtre La Pergola Bordeaux

TREMPLIN DES 2 RIVES / DEMI-FINALE ZONE 3 Théâtre La Pergola Bordeaux mercredi 29 octobre 2025.

TREMPLIN DES 2 RIVES / DEMI-FINALE ZONE 3 Mercredi 29 octobre, 20h30 Théâtre La Pergola Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-29T20:30:00 – 2025-10-29T23:59:00

Fin : 2025-10-29T20:30:00 – 2025-10-29T23:59:00

La 13ème édition du Tremplin Musique des 2 Rives poursuit sa démarche de soutien aux artistes émergents et de renforcement de la richesse du territoire métropolitain en matière de musiques actuelles.

Du 17 octobre au 15 novembre 2025, se tiendront quatre soirées de concerts de sélection à Bordeaux et sur la métropole. La grande finale aura lieu à la Rock School Barbey samedi 15 novembre 2025 à 20h avec 8 groupes sur scène.

Théâtre La Pergola Rue Fernand Cazères, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.rockschool-barbey.com/agenda/1169/tremplin-des-2-rives-demi-finale-zone-3-1 »}]

Avec : CORA., EV EYE, GLOBAL TENSE, PÂRO, SMHYLIE tremplin bordeaux