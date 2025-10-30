TREMPLIN DES 2 RIVES / DEMI-FINALE ZONE 4 Le Rocher de Palmer Cenon

TREMPLIN DES 2 RIVES / DEMI-FINALE ZONE 4 Jeudi 30 octobre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Entrée libre

Début : 2025-10-30T20:30:00 – 2025-10-30T23:59:00

Fin : 2025-10-30T20:30:00 – 2025-10-30T23:59:00

La 13ème édition du Tremplin Musique des 2 Rives poursuit sa démarche de soutien aux artistes émergents et de renforcement de la richesse du territoire métropolitain en matière de musiques actuelles.

Du 17 octobre au 15 novembre 2025, se tiendront quatre soirées de concerts de sélection à Bordeaux et sur la métropole. La grande finale aura lieu à la Rock School Barbey samedi 15 novembre 2025 à 20h avec 8 groupes sur scène.

Le Rocher de Palmer 1 RUE ARISTIDE BRIAND 33152 CENON Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Avec : ALDO IS A DOG, CLAIRE SENDRÉ, SCAM, SO MANY PEOPLE, VINCENT DUTAUD