Tremplin des Tufféeries Tuffé Val de la Chéronne

Tremplin des Tufféeries

Salle polyvalente Tuffé Val de la Chéronne

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Une soirée placée sous le signe de la musique et du partage. 4 groupes, une scène… et c’est vous qui choisissez !

Les groupes sélectionnés monteront sur scène pour défendre leur univers musical, et le public votera pour le groupe qui ouvrira la scène du Festival des Tufféeries.

Venez découvrir de nouveaux talents, encourager les artistes et participer à cette soirée conviviale et festive, à l’image de Tuffé.

Restauration sur place.

Pas de réservation.

5€ l’entrée.

Que vous soyez passionné de musique, curieux ou simplement venu passer un bon moment, cette soirée est faite pour vous !

Et vous, quel groupe venez-vous soutenir ?

O-Diod Warmelade HeadBack Cole et les Peckerwood .

Salle polyvalente Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire comitedesfetesdetuffe@outlook.fr

