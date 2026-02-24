Tremplin festival Bobital l’Armor à Sons Rue Victor Schoelcher Dinan

Tremplin festival Bobital l’Armor à Sons

Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Le tremplin musical du festival Bobital revient en 2026 au Labo avec 3 artistes finalistes à découvrir gratuitement sur scène ! .

Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 47 80

