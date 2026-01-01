Tremplin Festival Pétales & Pogos bar simpson’s pub Courchaton

Tremplin Festival Pétales & Pogos

bar simpson’s pub 1 Rue de la Madeleine Courchaton Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

Soirée tremplin au Simpson’s bar de Courchaton !

4 groupes locaux bien sympas joueront leur best of pour tenter de décrocher un access le Dimanche 5 Avril lors du festival Pétales & pogos.

C’est vous, le public, qui déciderez qui seront les heureux élus en votant pour votre groupe préféré, assorti d’un vote du jury.

C’est gratos, l’ambiance sera forcément sympa, alors venez nombreux ! .

bar simpson’s pub 1 Rue de la Madeleine Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 54 05 26

