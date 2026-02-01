Tremplin Guitare en Scène Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc
Tremplin Guitare en Scène Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc samedi 7 février 2026.
Tremplin Guitare en Scène
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Pour la 12ème année consécutive, la MJC de Chamonix s’associe à l’organisation des tremplins portés par le festival Guitare en Scène de Saint-Julien-en-Genevois.
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org
English :
For the 12th year running, the MJC de Chamonix has joined forces with the Guitare en Scène festival in Saint-Julien-en-Genevois to organize the springboard competitions.
L’événement Tremplin Guitare en Scène Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc