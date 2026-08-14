Tremplin Jeunes, le RDV des 14-25 ans Galerie Marchande Le Pian-Médoc

Informations pratiques

Le Pian-Médoc

Tremplin Jeunes, le RDV des 14-25 ans

Galerie Marchande Espace commercial des Portes du Médoc Le Pian-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 13:00:00

fin : 2026-10-02 20:00:00

Date(s) :

2026-10-02

T’as entre 14 et 25 ans ? Tu réfléchis à tes projets personnels ou professionnels ? Viens booster tes projets au Tremplin Jeunes Médoc Estuaire.

Rejoins nous le 2 octobre de 13h-20h à la galerie marchande du Pian-Médoc et participe au Tremplin Jeunes, organisé par la Communauté de Communes Médoc Estuaire et ses nombreux partenaires !

Sur place, tu pourras rencontrer des structures locales prêtes à t’aider sur tous les sujets : emploi, orientation, santé, mobilité, droits, stages… .

Galerie Marchande Espace commercial des Portes du Médoc Le Pian-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 62 08 dev.territorial@medoc-estuaire.fr

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English : Tremplin Jeunes, le RDV des 14-25 ans

L’événement Tremplin Jeunes, le RDV des 14-25 ans Le Pian-Médoc a été mis à jour le 2026-08-14 par Margaux Médoc Tourisme