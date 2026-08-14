UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Pian-Médoc

Tremplin Jeunes, le RDV des 14-25 ans Galerie Marchande Le Pian-Médoc

vendredi 2 octobre 2026 · Galerie Marchande · Le Pian-Médoc

Tremplin Jeunes, le RDV des 14-25 ans Galerie Marchande Le Pian-Médoc

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Galerie Marchande
Adresse
Espace commercial des Portes du Médoc
Ville
33290 Le Pian-Médoc
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Le Pian-Médoc

Tremplin Jeunes, le RDV des 14-25 ans

Galerie Marchande Espace commercial des Portes du Médoc Le Pian-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 13:00:00
fin : 2026-10-02 20:00:00

Date(s) :
2026-10-02

T’as entre 14 et 25 ans ? Tu réfléchis à tes projets personnels ou professionnels ? Viens booster tes projets au Tremplin Jeunes Médoc Estuaire.

Rejoins nous le 2 octobre de 13h-20h à la galerie marchande du Pian-Médoc et participe au Tremplin Jeunes, organisé par la Communauté de Communes Médoc Estuaire et ses nombreux partenaires !
Sur place, tu pourras rencontrer des structures locales prêtes à t’aider sur tous les sujets : emploi, orientation, santé, mobilité, droits, stages…   .

Galerie Marchande Espace commercial des Portes du Médoc Le Pian-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 62 08  dev.territorial@medoc-estuaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tremplin Jeunes, le RDV des 14-25 ans

L’événement Tremplin Jeunes, le RDV des 14-25 ans Le Pian-Médoc a été mis à jour le 2026-08-14 par Margaux Médoc Tourisme

À voir aussi à Le Pian-Médoc (Gironde)