Tremplin Jeunes, le RDV des 14-25 ans Galerie Marchande Le Pian-Médoc
vendredi 2 octobre 2026 · Galerie Marchande · Le Pian-Médoc
Informations pratiques
Le Pian-Médoc
Tremplin Jeunes, le RDV des 14-25 ans
Galerie Marchande Espace commercial des Portes du Médoc Le Pian-Médoc Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 13:00:00
fin : 2026-10-02 20:00:00
Date(s) :
2026-10-02
T’as entre 14 et 25 ans ? Tu réfléchis à tes projets personnels ou professionnels ? Viens booster tes projets au Tremplin Jeunes Médoc Estuaire.
Rejoins nous le 2 octobre de 13h-20h à la galerie marchande du Pian-Médoc et participe au Tremplin Jeunes, organisé par la Communauté de Communes Médoc Estuaire et ses nombreux partenaires !
Sur place, tu pourras rencontrer des structures locales prêtes à t’aider sur tous les sujets : emploi, orientation, santé, mobilité, droits, stages… .
Galerie Marchande Espace commercial des Portes du Médoc Le Pian-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 62 08 dev.territorial@medoc-estuaire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tremplin Jeunes, le RDV des 14-25 ans
L’événement Tremplin Jeunes, le RDV des 14-25 ans Le Pian-Médoc a été mis à jour le 2026-08-14 par Margaux Médoc Tourisme
À voir aussi à Le Pian-Médoc (Gironde)
- La Ronde Verte Le Pian-Médoc 12 septembre 2026
- Vide-Grenier au Pian-Médoc Le Pian-Médoc 27 septembre 2026