Tremplin Jeunes Talents 2026, Église Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-d’Illac

Tremplin Jeunes Talents 2026 Vendredi 13 mars, 20h30 Église Saint-Jean-Baptiste Gironde

Payant avec réservation (tarif 6€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T20:30:00+01:00 – 2026-03-13T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-13T20:30:00+01:00 – 2026-03-13T21:30:00+01:00

En 2026, un trio hautbois, basson & piano est le lauréat du Tremplin Jeunes Talents organisé chaque année par la ville de Saint-Jean-d’Illac.

Composée de 3 élèves en Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur au Conservatoire de Bordeaux (Suzanne Hoyrup au hautbois, Florian Rivière au basson et Octave Paczula au piano), le groupe suit un enseignement spécifique à la musique de chambre avec leur enseignant Laurent Ollé.

Leur projet intitulé « Une nouvelle esthétique française : de Ravel… à Françaix » choisit de mettre en lumière la musique de chambre française de la Belle Époque.

[en partenariat avec la ville de Saint-Jean-d’Illac]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Église Saint-Jean-Baptiste Avenue de Bordeaux, Saint-Jean-d’Illac Saint-Jean-d’Illac 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-saintjeandillac.mapado.com/event/558223-jeunes-talents-du-conservatoire-de-bordeaux »}] [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-tremplin-jeunes-talents-2026 »}]

De l’idée jusqu’à la scène, suivez l’émergence de jeunes artistes en devenir. conservatoire gratuit

© Conservatoire de Bordeaux