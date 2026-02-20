Tremplin Juggle Maniac Haguenau

Tremplin Juggle Maniac

Venez assister au tremplin musical organisé par le CRMA Bas-Rhin Nord Haguenau, en collaboration avec le Festival Juggle Maniac qui aura lieu à Cleebourg en juillet 2026.

Dans le cadre de la Quinzaine culturelle, quatre groupes du registre pop-rock et folk (deux français et deux allemands), présélectionnés par un jury de professionnels et de membres du CRMA, se produiront sur la scène du Millenium. À l’issue de la soirée, deux d’entre eux, un français et un allemand, remporteront leur place sur la scène du festival.

Avec le partenariat de Interreg/Pamina, la Région Grand Est, la CeA, la Ville de Haguenau, Agison, Réseau Jack.

6 place Robert Schuman Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 9 83 03 40 93 crma@reseaujack.fr

As part of the Quinzaine culturelle, four pop-rock and folk bands (two French and two German), pre-selected by a jury of professionals and CRMA members, will perform on the Millenium stage

