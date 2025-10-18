Tremplin musical de Gardanne #2 Maison du peuple Gardanne

Tremplin musical de Gardanne #2 Maison du peuple Gardanne samedi 18 octobre 2025.

Tremplin musical de Gardanne #2

Samedi 18 octobre 2025 de 20h à 22h. Maison du peuple 92, avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Les vainqueurs du Tremplin 2024 ont joué en première partie de Gardan’Party 2025 ! Qui sera le suivant ?

Ce tremplin est ouvert à tous les groupes et artistes amateurs de musiques actuelles des Bouches-du-Rhône.

Au cours de cette soirée, les 4 groupes sélectionnés en amont par un jury se produiront sur la scène de la Maison du Peuple. Le public sera amené à voter

pour son groupe ou son artiste favori qui sera programmé au cours de la saison culturelle, en 2026.



Prêts ? Participez, Votez ! .

Maison du peuple 92, avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00

English :

The winners of Tremplin 2024 played the first part of Gardan?Party 2025! Who’s next?

German :

Die Gewinner des Sprungbrettwettbewerbs 2024 traten als Vorgruppe von Gardan?Party 2025 auf! Wer wird der Nächste sein?

Italiano :

I vincitori del Tremplin 2024 hanno giocato la prima parte del Gardan?Party 2025! Chi sarà il prossimo?

Espanol :

¡Los ganadores del Tremplin 2024 disputaron la primera parte del Gardan?Party 2025! ¿Quién será el próximo?

