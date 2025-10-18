Tremplin musical de Gardanne #2 Maison du peuple Gardanne
Tremplin musical de Gardanne #2 Maison du peuple Gardanne samedi 18 octobre 2025.
Tremplin musical de Gardanne #2
Samedi 18 octobre 2025 de 20h à 22h. Maison du peuple 92, avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18 22:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Les vainqueurs du Tremplin 2024 ont joué en première partie de Gardan’Party 2025 ! Qui sera le suivant ?
Ce tremplin est ouvert à tous les groupes et artistes amateurs de musiques actuelles des Bouches-du-Rhône.
Au cours de cette soirée, les 4 groupes sélectionnés en amont par un jury se produiront sur la scène de la Maison du Peuple. Le public sera amené à voter
pour son groupe ou son artiste favori qui sera programmé au cours de la saison culturelle, en 2026.
Prêts ? Participez, Votez ! .
Maison du peuple 92, avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00
English :
The winners of Tremplin 2024 played the first part of Gardan?Party 2025! Who’s next?
German :
Die Gewinner des Sprungbrettwettbewerbs 2024 traten als Vorgruppe von Gardan?Party 2025 auf! Wer wird der Nächste sein?
Italiano :
I vincitori del Tremplin 2024 hanno giocato la prima parte del Gardan?Party 2025! Chi sarà il prossimo?
Espanol :
¡Los ganadores del Tremplin 2024 disputaron la primera parte del Gardan?Party 2025! ¿Quién será el próximo?
L’événement Tremplin musical de Gardanne #2 Gardanne a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de Gardanne