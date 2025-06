TREMPLIN MUSICAL « MUSIC TALENT AMATEUR » – Agde 20 juin 2025 07:00

Hérault

TREMPLIN MUSICAL « MUSIC TALENT AMATEUR » Rue du 4 Septembre Agde Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Projet d’animation musicale porté par la Ville d’Agde et l’association des commerçants du Coeur de Ville d’Agde afin de permettre à de jeunes talents agathois de se produire sur scène.

Venez écouter et découvrir de jeunes artistes agathois qui se produisent sur scène à la suite d’un casting dans le cadre de l’évènement « Tremplin musical « Music Talent Amateur ».

Projet d’animation musicale porté par la ville d’Agde et l’Association des commerçants du cœur de ville d’Agde.

> Gratuit .

Rue du 4 Septembre

Agde 34300 Hérault Occitanie musictalentagde@gmail.com

English : TREMPLIN MUSICAL « MUSIC TALENT AMATEUR »

A musical entertainment project organised by the town of Agde and the association of shopkeepers in Agde’s Coeur de Ville to give young local talent the chance to perform on stage.

German : TREMPLIN MUSICAL « MUSIC TALENT AMATEUR »

Musikalisches Animationsprojekt, das von der Stadt Agde und der Association des commerçants du Coeur de Ville d’Agde getragen wird, um jungen Talenten aus Agde die Möglichkeit zu geben, auf der Bühne aufzutreten.

Italiano :

Un progetto di intrattenimento musicale organizzato dalla città di Agde e dall’associazione dei commercianti del Coeur de Ville di Agde per dare ai giovani talenti locali la possibilità di esibirsi sul palco.

Espanol :

Un proyecto de animación musical organizado por la ciudad de Agde y la asociación de comerciantes del Coeur de Ville de Agde para dar a los jóvenes talentos locales la oportunidad de actuar sobre un escenario.

