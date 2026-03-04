TREMPLIN MUSICAL PEPITE #4, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

TREMPLIN MUSICAL PEPITE #4 Jeudi 19 mars, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

Entrée libre sur réservation

Le tremplin musical Pépite est devenu un rendez-vous attendu pour sa quatrième édition. Il met en lumière des musiciens clichois émergents et leur offre la possibilité de se produire sur scène en présentant leurs titres originaux.

Un jury composé de professionnels à la charge de les départager. Le public est également invité à voter pour son artiste préféré. L’artiste ou le groupe sélectionné remporte un accompagnement artistique sur-mesure proposé par l’équipe du Théâtre Rutebeuf et ses partenaires.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy

Une scène ouverte aux jeunes talents clichois, où créativité et passion trouvent leur récompense.