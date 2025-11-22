Tremplin musiques actuelles Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

Tremplin musiques actuelles

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

2025-11-22

2025-11-22

2025-11-22

Dans sa volonté de valoriser les pratiques artistiques du territoire, la MJC de Chamonix remet en place son Tremplin Musiques Actuelles pour la 5ème année consécutive !

As part of its commitment to promoting local artistic practices, the MJC de Chamonix is staging its Tremplin Musiques Actuelles for the 5th consecutive year!

In seinem Bestreben, die künstlerischen Praktiken der Region aufzuwerten, veranstaltet das MJC de Chamonix erneut sein Tremplin Musiques Actuelles, und zwar im fünften Jahr in Folge!

Nell’ambito della promozione delle pratiche artistiche locali, il MJC di Chamonix mette in scena per il quinto anno consecutivo il Tremplin Musiques Actuelles!

En el marco de la promoción de las prácticas artísticas locales, el MJC de Chamonix organiza por quinto año consecutivo su Tremplin Musiques Actuelles

