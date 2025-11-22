Tremplin musiques actuelles Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org

English :

Current music springboard

German :

Sprungbrett für aktuelle Musik

Italiano :

Musica corrente Springboard

Espanol :

Trampolín de la música actual

