Tremplin Parazic #9 – Espace de la Tour à Plomb Couëron, 31 mai 2025 16:00, Couëron.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-31 16:00 – 23:30

Gratuit : non Prix libre Billetterie : Sur place ou sur www.tremplin.parazic.com, tu n’achètes plus, tu contribues.L’entrée est à prix libre et s’inscrit dans une volonté bienveillante de solidarité, d’égalité et d’accessibilité. Tu as le pouvoir d’évaluer, selon tes ressources et ta motivation, le montant de ton billet d’entrée. Tout public, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte, Senior

Le Tremplin Parazic #9 revient à Couëron, en bord de Loire, samedi 31 mai 2025, à partir de 16h, pour vous faire découvrir 4 nouveaux groupes locaux et désigner le vainqueur 2025. A l’affiche : ATHEN | Urban Electro BARBARA ZIMMER | Chanson DEAR | Electro pop LEMON PUNCH | Rock En clôture de la soirée, le vainqueur de l’édition 2024 : BARON S.C. | Surf rock Samedi 31 mai – 16h – Espace de la Tour à Plomb – Quai Jean-Pierre-Fougerat 44220 Couëron : s’y rendreToutes les infos pratiques sur www.tremplin.parazic.com Organisé avec le soutien de la Ville de Couëron, le Tremplin Parazic est labellisé « événement éco-engagé » depuis 2021 et a obtenu une labellisation de niveau 3/3 en 2024.

Espace de la Tour à Plomb Couëron 44220

02 40 38 51 87 culture@mairie-coueron.fr http://www.tremplin.parazic.com