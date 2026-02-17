TREMPLIN ROCK EN CHÊNES | FINALE LIVE Salle socio-culturelle de Cournon Cournon Samedi 28 février, 19h30 Prix libre à partir de 6 euros.

Organisé par l’association RIFF R’AFF.

90 groupes ont envoyé leur candidature et notre jury a sélectionné 4 finalistes. Venez les découvrir en live et voter pour le vainqueur le 28 février à Cournon.

Le groupe gagnant aura l’immense plaisir d’être programmé le 11 juillet 2026 dans le cadre du festival Rock en Chênes.

N’hésitez pas à faire un tour sur notre site internet riffraff.fr pour en savoir plus !

Programmation de la soirée :

REDSTONE – Stoner Metal

TRISTAN AUBER – Classic modern rock

PARALOÏD – Grunge

THE COFFIN CORNER – Rock Alternatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-28T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T23:30:00.000+01:00

riffraff.asso@gmail.com

Salle socio-culturelle de Cournon 1 Rue de la Juberde, 56200 Cournon Cournon 56200 Morbihan



