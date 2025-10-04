Tremplin rock Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne
Tremplin rock
Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne Gironde
Musique en bastide organise un tremplin rock à prix libre dès 7 €. Après 46 candidatures venues d’Aquitaine et d’ailleurs, quatre groupes ont été sélectionnés Quartier Chat (fusion rock britannique/psychédélisme aux textes en français), SUMSIC (pop-rock groove punk et bluesy aux paroles introspectives et contestataires), Lunar Queen (pop-rock alternatif puissant et planant façon Smashing Pumpkins/Radiohead) et BLACKTONG (power trio rock indé en français à voix féminine atypique). Chaque formation repartira avec l’enregistrement de sa prestation et pourra remporter l’un des prix concert à la Fête des Vins de Sauveterre-de-Guyenne, concert au Petit festival de Ruch, session de studio de 3 jours ou résidence artistique à la Salle Simone Veil. Buvette sur place. .
Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 63 84 70 musiquesenbastide@gmail.com
