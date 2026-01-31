Tremplin Rock’n Solex Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 5 février, 20h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez quatre artistes ou groupes émergents et élisez celui ou celle qui se produira lors de l’ouverture du festival Rock’n Solex en mai !

### **TREMPLIN ROCK’N SOLEX**

La soirée sera également rythmée par un concours de danse et vous pourrez également voter pour la prestation qui vous aura le plus marqué·e.

► Jeudi 5 février de 20h à 1H • Gratuit

CONCERTS & DANSE • Soirée Rennes de la nuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-05T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T23:59:00.000+01:00

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

