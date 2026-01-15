Tremplin Scène 2 Demain Cour et Jardin Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 20:30 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Les six groupes présélectionnés joueront sur la scène de Cour et Jardin lors de deux soirée-concerts « audition » puis deux d’entre eux seront choisis par le jury pour accéder à la finale permettant de les départager. Afin de valoriser la jeunesse et de récolter les avis des auditeurs de demain, trois jeunes vertaviens sont intégrés au jury ! A la fin de chaque soirée-concerts, les spectateurs voteront pour élire le groupe « Coup de cœur du public » ! Pour chaque soirée « Audition 1 et Audition 2» : le « Coup de cœur du public » sera décerné au groupe ayant reçu le plus grand nombre de vote. A la clé : un Bon d’achat chez ASP Sérigraphie pour 15 T-shirts à l’effigie de son groupeAudition 2 :- Talba, pop mélo-poétique- Break Delight, Jazz-Funk, soul, hip-hop, R&B- Behold The Monkey, rock stonner Le tremplin « Scène 2 Demain » est organisé par la Ville de Vertou en partenariat avec Hurricane Music, l’Ecole de Musique et Danse de Vertou, Studio M Nantes, SUN, ASP Sérigraphie et Agi-son.

Cour et Jardin Centre – Bourg Vertou 44120

02 40 47 19 39 https://vertou.fr/se-divertir/musique-theatre-danse/cour-et-jardin/ culture@mairie-vertou.fr https://vertou.fr/tremplin-scene-2-demain-concert-audition-1/



