Tremplin Sport Vacances de Toussaint 2025 Marseille 4e Arrondissement

Tremplin Sport Vacances de Toussaint 2025

Du mardi 21 au vendredi 24 octobre 2025 de 13h30 à 16h30.

Du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025 de 13h30 à 16h30. En plein air, dans des parcs et autres lieux de pratiques sportives à Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-10-21 13:30:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

Le dispositif Tremplin Sport est une opération de sensibilisation, de démonstration et d’incitation du jeune public à la pratique sportiveEnfants

Destiné aux 6-14 ans et gratuit, le dispositif Tremplin Sport est une opération de sensibilisation, de démonstration et d’incitation du jeune public à la pratique sportive proposé par la Ville de Marseille.



Les pratiquants qui le souhaitent pourront ensuite être orientés vers les acteurs du sport pour une pratique régulière et encadrée.



Les sites de pratique répartis sur l’ensemble du territoire marseillais sont des terrains de proximité multisports situés au cœur des zones d’habitations concentrées ou autres terrains permettant la pratique sportive (parcs arborés, plateaux, esplanade…)



Pour les individuels, il suffit de se présenter sur le lieu d’activité à la date choisie. Une autorisation parentale sera à remplir sur place.

Pour les groupes ou les structures inscription préalable obligatoire auprès de l’adresse mail de réservation tremplinsportcontact@marseille.fr





– Inscription gratuite sur place.

– Le matériel nécessaire à la pratique sera fourni.

– Il est recommandé d’avoir une tenue de sport (chaussures fermées notamment).

– Il s’agit d’une découverte multi-activités. Il ne nous est pas possible d’indiquer quelles activités précises seront proposées, tel jour, sur tel lieu car les encadrants adaptent les activités en fonction du public présent ce jour-là (voire même, le cas échéant, en fonction de la météo du jour).

– Les activités varieront selon les lieux de pratiques. En voici quelques-unes à titre d’exemples



Escalade, roller, tir à l’arc soft, boxe éducative, hockey, rugby, double dutch.



Les rendez-vous Tremplin Sport

Vacances de Toussaint 2025 de 13h30 à 16h30





► Mardi 21 octobre Plateau Sportif Vernazza- 5 rue Jean-Jacques Vernazza 13016 Marseille



► Jeudi 23 octobre Stade Charpentier 4-12 Boulevard Féraud 13003 Marseille



► Vendredi 24 octobre Plateau Sportif Vallier- 20 Boulevard Françoise Duparc 13004 Marseille



► Lundi 27 octobre Plateau Sportif Desautel 18 chemin Joseph Aiguier 13009 Marseille



► Mardi 28 octobre Centre Pape Diouf 3 rue Maurice Korsec- 13001 Marseille



► Mercredi 29 octobre Plaine des Sports et des Loisirs de la Busserine- 34 rue de la Busserine -13014 Marseille



► Jeudi 30 octobre Stade Flotte 56 rue Auguste Marin 13008 Marseille



► Vendredi 31 octobre Plateau Sevan- 54 Boulevard de Compostelle -13012 Marseille .

English :

The Tremplin Sport scheme is designed to raise awareness, demonstrate and encourage young people to take up sport

German :

Die Maßnahme Sprungbrett Sport ist eine Sensibilisierungs-, Demonstrations- und Anreizmaßnahme für junge Menschen, Sport zu treiben

Italiano :

Il programma Tremplin Sport è stato concepito per sensibilizzare, dimostrare e incoraggiare i giovani a praticare sport

Espanol :

El programa Tremplin Sport pretende sensibilizar, demostrar y animar a los jóvenes a practicar deporte

