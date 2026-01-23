Tremplin talents émergents féminins MJC Héritan Mâcon
Tremplin talents émergents féminins MJC Héritan Mâcon jeudi 12 mars 2026.
Tremplin talents émergents féminins
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : 
Début : 2026-03-12 19:30:00
fin : 2026-03-12
Début : 2026-03-12 19:30:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Chanteuses, danseuses, musiciennes, acrobates, comédiennes, conteuses, en solo ou en troupe, une seule envie vous montrer leur talent.
Venez découvrir et soutenir toutes ces artistes émergentes.
Vous pourrez voter pour votre numéro préféré et ainsi offrir à l’artiste une date pour présenter un spectacle complet sur la scène de la MJC !
Participation libre. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
English : Tremplin talents émergents féminins
