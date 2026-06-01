Coutances

Tremplin Under Grange Festival

Square de l’Evêché Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Tremplin Under Grange Festival au square de l’Evêché à Coutances.

Concerts toute la soirée, le 20 juin à partir de 20h.

Gratuit, buvette et restauration sur place. .

Square de l’Evêché Coutances 50200 Manche Normandie +33 9 70 51 54 49 contact@ladybiere.com

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English : Tremplin Under Grange Festival

L’événement Tremplin Under Grange Festival Coutances a été mis à jour le 2026-06-10 par Coutances Tourisme