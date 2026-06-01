Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tremplin Under Grange Festival Coutances

Tremplin Under Grange Festival Coutances

Tremplin Under Grange Festival Coutances samedi 20 juin 2026.

Adresse : Square de l’Evêché

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Coutances

Tremplin Under Grange Festival

Square de l’Evêché Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Tremplin Under Grange Festival au square de l’Evêché à Coutances.
Concerts toute la soirée, le 20 juin à partir de 20h.
Gratuit, buvette et restauration sur place.   .

Square de l’Evêché Coutances 50200 Manche Normandie +33 9 70 51 54 49  contact@ladybiere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tremplin Under Grange Festival

L’événement Tremplin Under Grange Festival Coutances a été mis à jour le 2026-06-10 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Coutances (Manche)