Tremplin Under Grange Festival Coutances
Tremplin Under Grange Festival Coutances samedi 20 juin 2026.
Coutances
Tremplin Under Grange Festival
Square de l’Evêché Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Tremplin Under Grange Festival au square de l’Evêché à Coutances.
Concerts toute la soirée, le 20 juin à partir de 20h.
Gratuit, buvette et restauration sur place. .
Square de l’Evêché Coutances 50200 Manche Normandie +33 9 70 51 54 49 contact@ladybiere.com
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English : Tremplin Under Grange Festival
L’événement Tremplin Under Grange Festival Coutances a été mis à jour le 2026-06-10 par Coutances Tourisme
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