Trendy fête ses 4 ans à La Machine le 15 novembre 2025 prochain ! La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 15 novembre 2025.

Le 15 novembre, Trendy investit pour la toute première fois l’un des lieux les plus emblématiques de Paris.

LINE-UP :

Central :
ENDRIXX (15e anniversaire de carrière)
Vrsene
MK
Shady & Bryan
Carla Genus

Chaufferie :
Shiiva
Tatafio
Naiko
Bydone
Yawy

Le samedi 15 novembre 2025
de 23h55 à 06h00
payant

De 16 à 22 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/trendy-4y-anniversary-2/ https://fb.me/e/6eHtSLJes https://fb.me/e/6eHtSLJes