Trendy fête ses 4 ans à La Machine le 15 novembre 2025 prochain ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Le 15 novembre, Trendy investit pour la toute première fois l’un des lieux les plus emblématiques de Paris.

LINE-UP :

Central :

ENDRIXX (15e anniversaire de carrière)

Vrsene

MK

Shady & Bryan

Carla Genus

Chaufferie :

Shiiva

Tatafio

Naiko

Bydone

Yawy

TRENDY fête ses 4 ans en musique à La Machine du Moulin Rouge le 15 novembre 2025 prochain !

Le samedi 15 novembre 2025

de 23h55 à 06h00

payant

De 16 à 22 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-16T00:55:00+01:00

fin : 2025-11-16T07:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T23:55:00+02:00_2025-11-15T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/trendy-4y-anniversary-2/ https://fb.me/e/6eHtSLJes https://fb.me/e/6eHtSLJes