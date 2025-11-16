Trendy fête ses 4 ans à La Machine le 15 novembre 2025 prochain ! La Machine du Moulin Rouge Paris
Trendy fête ses 4 ans à La Machine le 15 novembre 2025 prochain ! La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 15 novembre 2025.
Le 15 novembre, Trendy investit pour la toute première fois l’un des lieux les plus emblématiques de Paris.
LINE-UP :
Central :
ENDRIXX (15e anniversaire de carrière)
Vrsene
MK
Shady & Bryan
Carla Genus
Chaufferie :
Shiiva
Tatafio
Naiko
Bydone
Yawy
TRENDY fête ses 4 ans en musique à La Machine du Moulin Rouge le 15 novembre 2025 prochain !
Le samedi 15 novembre 2025
de 23h55 à 06h00
payant
De 16 à 22 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-16T00:55:00+01:00
fin : 2025-11-16T07:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-15T23:55:00+02:00_2025-11-15T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/trendy-4y-anniversary-2/ https://fb.me/e/6eHtSLJes https://fb.me/e/6eHtSLJes