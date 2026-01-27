Trendy France est de retour à La Machine le samedi 7 février prochain ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Après le succès de son 4ᵉ anniversaire, TRENDY revient plus fort que jamais avec une sélection des meilleurs DJs hip-hop, R&B et afro-caribéens.

Au programme :

Show spécial avec Shiiva, Smokwills, Tatafio, Jarold, Naiko, Shady & Bryan et Eyz.

Une ambiance survoltée et des vibes non-stop toute la nuit

Prépare-toi à danser et à vivre l’expérience TRENDY comme jamais.

TRENDY est de retour le 7 février à La Machine du Moulin Rouge pour une soirée inoubliable !

Le samedi 07 février 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 16 à 22 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-08T00:55:00+01:00

fin : 2026-02-08T07:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T23:55:00+02:00_2026-02-07T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/trendy/ https://www.facebook.com/events/1569494211032360 https://www.facebook.com/events/1569494211032360



Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et trouvez le meilleur itinéraire

