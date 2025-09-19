Trente ans d’aventures en littoral varois, autour de la veille du patrimoine architectural, urbain et paysager avec MALTAE lycée agricole de HYERES Hyères

gratuit sur inscription

Début : 2025-09-19T08:30:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T08:30:00 – 2025-09-19T17:00:00

Trente ans d’aventures en littoral varois, autour de la veille du patrimoine architectural, urbain et paysager avec MALTAE

A l’occasion de cette année particulière, les membres de MALTAE accueillent le public pour évoquer le métier et les actions menées en faveur de l’architecture et du paysage de l’entre terre et mer et présenter son programme à venir des périples, itineraires de découverte – par terre et par mer – arpentage et cabotage de sites et monuments remarquables

lycée agricole de HYERES 32 chemin st Lazare 83400 HYERES Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur + 33 0619 65 08 44 https://maltae.org [{« type »: « email », « value »: « maltae2@gmail.com »}] Lycée agricole d’ HYERES, un siècle de patrimoine architectural dans la typologie des lieux d’enseignement de formation et d’apprentissage parking exterieur

Journées européennes du patrimoine 2025

